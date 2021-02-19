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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Demokratik Alevi Derneklerini ziyaret etti

İSTANBUL - HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Demokratik Alevi Derneklerini ziyaret etti

- Toplantıya katılanlardan görüntüler - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması - DAD Eş Genel Başkanı Saime Topçu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası çerçevesinde, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) İstanbul Şubesine ziyarette bulundu.Buldan, burada yaptığı konuşmada, Alevi kurumları ile vatandaşların taleplerini dinlemek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'de farklı kesimlerin dışlandığını öne süren Buldan, "HDP'yi her gün ağzına alanlar, her gün Türkiye toplumu karşısında küçük düşürmeye çalışanlar, kriminalize etmeye çalışanlar inanın ki bu ülkede toplum karşısında hiçbir karşılığı olmayan kesimlerdir." diye konuştu.
Buldan, yapılacak ilk seçimde iddialı ve kararlı olduklarını belirtti.
DAD Eş Genel Başkanı Saime Topçu da herkes için adalet arayışının ortak talepleri olduğunu kaydederek, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edildiği saldırıyı kınadı.

Şehit Terör Örgütü Saldırı 

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