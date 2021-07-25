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İSTANBUL - Havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğunluğu devam ediyor
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğunluğu devam ediyor

İSTANBUL - Havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğunluğu devam ediyor

- İstanbul 'daki havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu İstanbul 'daki havalimanlarında, Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor - Tatili, yurt içi ve dışında geçiren yolcular, uçak seferleriyle sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştıİSTANBUL (AA) - İstanbul ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Kurban Bayramı tatili dönüşünde yolcu ve sefer yoğunluğu yaşanıyor.9 günlük bayramı memleketlerinde, yurt içi ve dışındaki tatil merkezlerinde geçirenler, sabah saatlerinden itibaren tarifeli seferlerle İstanbul 'a dönüş yapmaya başladı.
Bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala kentteki 2 havalimanının özellikle iç hatlar terminallerinde yolcu hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'nda bagaj bantları ile terminal çıkış kapılarında yoğunluk gözleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle İGA hijyen timleri, yolculara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor. İstanbul Havalimanı'nda dün 1061 uçuş ile 148 bin 337 yolcunun seyahat ettiği belirtildi. Türk Hava Yollarının (THY), bugün 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ile yolcu sayısına ulaşması bekleniyor. - Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdıSabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, dün toplam 667 sefer icra edilirken hava trafiğinin 340’ı geliş, 327'si ise gidiş seferleri olarak kayıtlara geçti.Havalimanında, dün 106 bin 463 yolcuya hizmet verildi.
Böylece, pandemi dönemi ile 2021'in en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.Bugün de yoğunluk beklenen havalimanında planlanan uçuş sayısı 690 olarak açıklandı. Havalimanında, geliş için planlanan uçuşun 353, gidiş için ise 337 olduğu bildirildi.

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