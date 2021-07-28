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İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı

kamyonun yanma anı cep telefonu görüntüsü

Polis Hafriyat Kamyonu Cep Telefonu 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Polis, ambulans, itfaiye detay
-Detaylar

( İSTANBUL )- Alevlere teslim olan kamyondan geriye demir yığını kaldı İSTANBUL

- Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı yol ayrımında bir hafriyat kamyonu elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı yanmaya başladı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyondan geriye demir yığını kaldı. Olay saat 13.00’da Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik aksamında arıza oluşan hafriyat kamyonu otoyol üzerinde yanmaya başladı.
Yangının olduğu noktaya çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından hafriyat kamyonundan geriye sadece demir yığını kaldı. (BT- RU
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