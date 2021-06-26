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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı yeni rekor kırdı

İstanbul Havalimanı yeni rekor kırdı

Yolculardan görüntü

Rekor Yasaklar 

-Bilet işlemlerini yapan yolcular
-Pasaporttan geçen yolcular
-Uçak kalkış inişi
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- İstanbul Havalimanı bir günde 116 bin yolcuyu ağırladı İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı'nda pandemi dönemi boyunca bir günde yapılan uçuş rekoru kırıldı. Dün 840 uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanı116 bin yolcu kullandı. Aşılanmanın artmasına paralel esnetilen yasaklar ile birlikte artışa geçen seyahat talepleri turizm ve havacılık sektörünü hareketlendirdi. İstanbul Havalimanı aynı gün 840 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı ise 116 bin yolcuyu ağırladı. İHL’da bir günde 116 bin yolcu Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın verilerine göre salgın döneminde Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı olarak zirvedeki yerine koruyan İstanbul Havalimanı ise aynı gün 116 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Salgının başlangıcından beri ilk kez 18 Haziran günü 100 bin yolcu sayısı geçen İstanbul Havalimanı’nı 25 Haziran günü 37 bin 90’ı iç, 79 bin 90’ı da dış hat olmak üzere toplam 116 bin 180 yolcu kullandı. Aynı gün havalimanına 840 uçak iniş kalkış yaptı Tüm önlemler alındı İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uçuşların ve yolcu sayısının artması nedeniyle yeni önlemler aldı. Yolcuların, havalimanına girişte ve uçaklara gidişte her hangi bir sıkıtı yaşamaması için güvenlik kapılarını artıran İGA, yolcuların havalimanında güvenli seyahat etmesi için tüm önlemleri aldı. Hijyen kurallarından taviz vermeyen İGA, kurduğu özel ekiple maske takmayan veya hijyen kurallarına uymayan yolcuları uyarıyor. (TC-YM-
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