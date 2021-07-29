İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya özel sefer

-Sağlık ve ateş ölçümü yapılanlar

-Yolcularla Roplar

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Korona virüs nedeniyle bir yılı aşkın süredir ülkelerine dönemeyen Avustralya vatandaşları için İstanbul Havalimanı’ndan ikinci özel uçuş gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden gelerek İstanbul’da buluşan yaklaşık 190 Avustralyalı, ülkesine döndü. 2020 yılının başından itibaren tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle, birçok ülke sınırlarını kapatmış bu nedenle uçuşlar da durdurulmuştu. Zamanla kademeli olarak açılan uçuşlar için ülkeler PCR testi ve aşı zorunluluğunun yanı sıra risk durumuna göre farklı prosedürler uygulayabiliyor. Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen bir çok ülkedeki yaklaşık 190 yolcu için İstanbul'dan Avustralya'ya ikinci kez özel sefer düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların sağlık tedbirleri kapsamında aşı, PCR testi ve sağlık bilgi formu gibi işlemleri yapılarak ateşleri de ölçüldü. Daha sonra kontuara geçen yolcular, biletleme işlemlerini yaptırdı. İstanbul Havalimanı’ndan geçtiğimiz 24 Mayıs’ta da yine benzer şekilde özel sefer gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 200 yolcu ülkesi Avustralya’ya dönmüştü. “Sadece iki aylığına gelmiştik, uçuşlarımız sürekli iptal oldu” Beraberindeki üç kızıyla birlikte Marryam Mirza, “Neredeyse 14 gün önce kızlarımla Avurstalya’daki evime gitmek üzere İstamabad’tan İstanbul’a geldik. Avustralya hükümeti bu özel uçuşu koydu. Biz de bu uçuşumuzu planladık. Türkiye’de geçirdiğimiz iki hafta bizim iyi iyi bir deneyim oldu. Yaklaşık 6 aydan beri Avustralya’dan uzağız. Pakistan’a gitmiştim çünkü annem hastaydı. Bu süre bizim için zor geçti. Sadece iki aylığına gelmiştik. Uçuşlarımız sürekli iptal oldu. Gerçekten artık dönmek istiyoruz, çok stresli bir süreç oldu. Kocam da orada tek başına yaşamak zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

“Oğlum hukuk fakültesini bitirdi, mezuniyetini göremedim” Bir buçuk yıldır Avustralya’ya dönmeyi beklediğini ifade eden yolculardan Amir Dabiri ise, “İran’dan geliyorum. Bir buçuk yıldır bekliyorum. Nihayet artık dönebiliyorum. Eşimi ve çocuklarımı bir buçuk yıldır göremiyorum. Geri dönüşüm mümkün olmadı, biletler çok pahalıydı, uçuşlar sürekli iptal oluyordu. Geri dönüşümüz için Avustralya hükümeti çok yardımcı oldu. Oğlum hukuk fakültesini bitirdi, mezuniyetini göremedim ve daha bir çok şey oldu. Oraya vardığımızda iki hafta karantinada kalacağız" dedi.

İstanbul Havalimanı'na gelen Quantas Havayolları'na ait uçak, yaklaşık 190 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya'nın Darwin şehrine gitmek üzere saat 21.40’ta yeniden havalanacak. Özel uçuşların talep doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

