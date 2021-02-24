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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nda sıvı kokain ele geçirdi

İstanbul Havalimanı’nda sıvı kokain ele geçirdi

Sıvı kokain dolu şişeler

Alkollü İçki Alkollü İçecek Dedektör Köpek İçki Şişesi Uyuşturucu Kaçakçılığı 

-Sıvı kokainin cihazla analiz edilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- İçki şişelerinden sıvı kokain çıktı İSTANBUL

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde içki şişesine gizlenmiş toplam 3 kilo 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında İstanbul Havalimanına gelen yolcular uyuşturucu kaçakçılığı bakımından mercek altına alındı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Yolcuyu taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının hemen ardından uçaktaki valizler x-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpeklerle arandı. Narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine, şişeler açılarak içerisindeki alkollü içecek görünümündeki sıvından numune alındı. İçki şişelerinden uyuşturucu çıktı Söz konusu sıvıdan alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan ilk analizde alkol uyarısı alınmasına rağmen incelemeye devam edildi. Yapılan detaylı çalışmada kaçakçıların şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenek ile bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düzeneğin altında ise farklı bir sıvı olduğu anlaşıldı. Piyasa değeri 2,5 milyon lira Bunun üzerine tespit edilen düzenek ve içerisindeki sıvı bulunduğu yerden çıkarıldı. Şişede kalan diğer sıvından alınan numunenin analizinde, bu sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışması ve ısrarlı takibi sonucunda alkollü içki görünümü verilen piyasa değeri 2,5 milyon lira değerinde toplam 3 kilogram 380 gram ağırlığında sıvı kokainin yurda sokulması engellendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. (FY-ÖFA
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