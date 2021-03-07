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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nda pazar yoğunluğu

İstanbul Havalimanı’nda pazar yoğunluğu

Pasaport sıralarından görüntü

Kamera Trol 

-Pasaport yoğunluğu
-Yolculardan görüntü
-check-in yapan yolculardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Pasaport bankolarının önünde oluşan uzun kuyruklar kameraya yansıdı. İstanbul Havalimanı son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Risk grubunda yer alan İstanbul'da ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı. Pasaport bankolarında yaşanan yoğunluk uzun sıraların oluşmasına neden oldu. Pasaport sırası bekleyen yolcular sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Uçuşlarına gitmek için havalimanına gelen yolcular nedeniyle havalimanı güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.
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