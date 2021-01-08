Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen yangın tatbikatı

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen yangın tatbikatı

Tatbikattan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yolcu Uçağı Sağlık Ekipleri Yangın Tatbikatı Yükselen Yangına Müdahale 


- İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatı nefes kesti. Ekipler senaryo gereği aprondan yükselen alevlere müdahale etti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, apronda gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri katıldı.
Senaryoya göre A321 tipi yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişte pistten çıktı. Uçağın kanadının zemine çarpmasıyla da yangın çıktı. Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasıyla ekipler adeta seferber oldu. Olay yerine gelen ARFF ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı