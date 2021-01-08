İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen yangın tatbikatı



- İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatı nefes kesti. Ekipler senaryo gereği aprondan yükselen alevlere müdahale etti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, apronda gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri katıldı.

Senaryoya göre A321 tipi yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişte pistten çıktı. Uçağın kanadının zemine çarpmasıyla da yangın çıktı. Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasıyla ekipler adeta seferber oldu. Olay yerine gelen ARFF ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.



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