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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi yapıldı - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi yapıldı - İSTANBUL

- Denetimlerden görüntüler İstanbul Havalimanı'nda Kovid - 19 denetimi yapıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında 22 personel, 95 iş yerini maske, mesafe ve hijyen konusunda kontrol ederek, iş yeri yetkililerine, çalışanlara ve yolculara tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.Polis, gümrük ve sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkililerinin de katıldığı denetimde, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca da maske, mesafe ve hijyen önemlerini hatırlattı.Kontrol sırasında tespit edilen eksiklikler, iş yeri yetkililerine hemen bildirildi.
Havalimanındaki bir mağazanın yetkilisi Selen Bıyık da işletme olarak sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyduklarını ve personelin mağazada dönüşümlü çalıştığını belirterek, salgının bir an önce bitmesini temenni etti. İstanbul Havalimanı'nda yolcuların ve çalışanların büyük bölümünün Kovid - 19 tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Koronavirüs Bild Gesi Sağlık Ekipleri Trol 

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