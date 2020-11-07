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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nda korona virüs denetimi

İstanbul Havalimanı’nda korona virüs denetimi

Denetlemeden görüntü

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-Yolcuların uyarılması
-İş yerlerinin denetlenmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında yolculara işletmelere ve çalışanlara yönelik denetleme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı genelge doğrultusunda, İstanbul Havalimanı'nda denetimler gerçekleştirildi.
Pandemiyle beraber İstanbul Havalimanında Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı ve diğer yetkililer önlemlerden taviz vermiyor. İstanbul Havalimanı’nda sık sık denetleme yapan yetkililer, pandemi önlemlerinde gevşemeye ve ihlale izin vermiyor. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın katıldığı denetimlerde yerli ve yabancı yolcular, çalışanlar ile iş yeri sahiplerine maske ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. İşletmeleri de sosyal mesafe, hijyen ve dezenfektan kullanımı konusunda denetleyen görevliler, iş yerlerindeki eksiklikleri yetkililere anında bildirdi. İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların büyük bölümünün kurallara uyduğu gözlendi.
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