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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nda kaçak pırlanta operasyonu: Hintli bir kaçakçı yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda kaçak pırlanta operasyonu: Hintli bir kaçakçı yakalandı

Ele geçirilen para ve değerli taşlardan görüntü

Tahkikat Pırlanta Akalan Yurt Dışı Kaçakçılık 

-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık polisi tarafından Hint vatandaşı bir kişiye yönelik düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 16,47 gr gelen 0.8 kırat pırlanta ve 20 bin dolar para ele geçirildi. Operasyonda Kaushık A. K. adlı bir Hindistanlı yakalandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’den Kuveyt’e gidecek Hint aslılı bir kişinin havayollu ile pırlanta kaçakçılığı yapacağı istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında pırlanta kaçakçısının Hindistan uyruklu Kaushık A. K. olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, şüphelinin İstanbul Havalimanı’ndan gece 00:50’de tarifeli uçakla Kuveyt’e gideceğini ve beraberinde kaçak pırlanta ve 20 bin doları da yurt dışına çıkaracağını tespit etti. Kaushık A. K.’yı havalimanında adım adım izleyen polis, şüpheliyi checkin kontuarına geldiği sırada para ve pırlanta bulunan valizlerini teslim ederken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Valizlerde yapılan aramada daralı ağırlığı 16,47 gr gelen 0.8 kırat pırlanta olduğu değerlendirilen taşlar ile 20 bin dolar para ele geçirildi. Yakalanan pırlanta kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.
Hin asıllı kaçakçı hakkında “5607 sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli tahkikatın başlatıldığı ve emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
(SK-ZA-
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