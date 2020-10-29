İstanbul Havalimanı’nda Cumhuriyet coşkusu

-Yolcuların ilgisi

-Türk bayraklı yolcular

-Azerbaycanlı yolcu İlhame Çınar ile röp.

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhuriyet'in kuruluşunun 97’nci yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı yolcular cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Cumhuriyet'in kuruluşunun 97’nci yılı ve İstanbul Havalimanı’nın hizmete girişinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Havalimanı’nda çifte kutlama gerçekleştirildi.

Cumhuriyet bayramı vesilesiyle terminalin dört bir köşesi Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle donatıldı. Havalimanı işletmecisi İGA, günün anlamına özel etkinlikler etkinlikler düzenledi.

Yerli ve yabancı yolcular Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu Cumhuriyet Bando Korteji tarafından terminal içerisinde marşlar çalındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular da terminaldeki Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Yolcular, havalimanı personelleri tarafından kendilerine hediye edilen Türk bayraklarını sallayarak bando ekibine eşlik etti. Bazı yerli ve yabancı yolcuların coşkulu kutlamaları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydettikleri görüldü.

Azerbaycanlı yolcu, gözyaşlarını tutamadı İstanbul Havalimanı’ndaki Cumhuriyet kutlamalarında Azerbaycanlı yolcu İlhame Çınar gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisine hediye edilen Türk bayrağını öperek bando ekibinin çaldığı marşlara eşlik eden Çınar, “Kardeş ülke Azerbaycan’danım. Karabağ'danım. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutluyum Türk’e. Bu bayrağı Kuran-ı Kerim gibi mukaddes bilirim. Çünkü kaç binler bu bayrak için şehit oldu. Kaç binlerce çocuk babasız kaldı. Kaç binlerce hanımlar eşsiz kalmış. Kaç binlerce anne evlatsız kalmış. Bu bayrak başımız üstü olmalıdır. Rabbim dünyadaki tüm Türkleri korusun. Rabbim her zaman Türklerle olsun. Türklere zafer yakışır“ dedi.





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