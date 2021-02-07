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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu doğum yaptı

İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu doğum yaptı

Doğumdan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gesi Sağlık Ekipleri Trol 


- İstanbul Havalimanı’na St. Petersburg seferi ile gelip Ankara Esenboğa Havalimanı’na aktarma yapmak isteyen yolcu Kabilzhankyzy Shakhsanam, transfer bölgesinde doğum yaptı. Hastaneye sevk edilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. St. Petersburg seferi ile Ankara Esenboğa Havalimanı’na aktarma yapmak isteyen Kabilzhankyzy Shakhsanam, İstanbul Havalimanı transfer bölgesinde doğum yaptı. Pasaport kontrolü öncesinde doğum yapan kadın ve bebeği sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yolcu Shakhsanam ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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