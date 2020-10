İstanbul Havalimanı'nda 141 bin 811 yolcuya test yapıldı

-Test yaptıran bir yolcu

( İSTANBUL )- En kısa sürede test İstanbul Havalimanı’nda- Test merkezinden yolcular çok memnun İSTANBUL



- İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden ve gidecekleri ülkede korona virüs testi istenen yolcular için oluşturulan test merkezinde 141 bin 811 yolcuya test yapıldı. Günlük 5 bin test kapasitesine sahip merkezden her gün 2 bine yakın yolcu faydalanıyor. Yolcular daha kısa sürede sonuçlandığından test için havalimanını tercih ediyor. Türkiye'den 11 Haziran'dan itibaren yurtdışı uçuşlarının başlamasıyla bazı ülkelerin yolculardan PCR testi istemesi üzerine başta İHL olmak 6 havalimanında test merkezi kurulmuştu. Bugüne kadar havayoluyla yurt dışına giden yolculara yapılan toplam test sayısı 500 binin üzerinde. İHL'nda test uygulamasının başladığı 8 Temmuz'dan itibaren geçen 105 günde 141 bin 881 yolcuya test hizmet verildi.

Sonucu pozitif çıkan yolcuların uçağa binişlerinin önüne geçilerek ilgili hastanelerde tedavilerinin başlatılması sağlandı. Hızlı ve güvenilir PCR testi istenen yolcular ilk olarak yurtdışına çıkışlarını kanıtlayan belgelerle birlikte terminaldeki merkeze başvuru yapıp sıra numarası alıyor. Kayıtları yapılan yolcular daha sonra kabinlere yönlendirilerek boğaz ve burunda sürüntü örnekleri veriyor. Daha kısa sürede hızlı ve güvenilir hizmet vermek için aynı bölgedeki oluşturulan laboratuvarlarda incelenen örneklerin sonuçları ise 3 ile 6 saat içinde yolculara ulaştırılıyor. Günlük 5 bin test kapasitesine sahip merkezde bir günde ortalama bin 500 ile 2 bin yolcuya hizmet veriliyor. Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabildiği gibi e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebiliyor. "Eve gitmeden önce test yaptırıyorum" Arabistan’dan geldiğini ve ailesinin yanına test yaptırdıktan sonra gideceğini söyleyen Erol Süzer,” Arabisten’da çalışıyoruz. Yurt dışından geldiğimiz için ilk önce Havalimanı’nda Covid 19 testi yaptırmak için çok güzel bir hizmet var. Biz eve gitmeden önce Covid 19 testi yaptırmaya geldik. Hızlı bir şekilde uygun ve düzenli bir şekilde testimizi olduk. Korkmak değil sadece ailemizin emin olmak için kendimizden. Kendimizde bir şey yok ama bu virüs salgın olduğu için kendimizden emin olalım. Bir şey var mı yok mu vücudumuzda her hangi bir rahatsızlık yok ama emin olmak için. Şu anda Arabistan’da bu şekilde havalimanlarında yok. Biraz zayıf kalıyor. Hastanelerde var testler. Hastanelerde olup uçaklara binebiliyoruz. Sıkıntı yok. Dört yıldır Arabistan’da çalışıyoruz. Zaten yeni başladık. Bir yıldır karantinadaydı. Şimdi açıldı kapılar. Gidip geldik zaten ilk başta testimizi olduk. Giderken de test olacağız. Zaten yirmi gün iznimiz var. Zaten 14 gününü evimizde geçiririz” dedi "15 Dakikada testimizi yaptırdık" Çalışmak için Rusya’ya gideceğini söyleyen Samet Laleci,” Benim uçuşum yarın. Süreç çok iyi çok hızlı oldu zaten. Toplamda 15 dakika oldu havalimanı’na geleli. Testimizi yaptırdık iki buçuk saat sonra çıkacağını söylediler. Biz her ihtimale karşı erkenden geldik. Bir gün önceden geldik ki testimizi alabilelim diye. 72 saat geçerliliğinin olduğunu söylediler bize. Yarın akşamda uçuşumuz var Allah nasip kısmet ederse” diye konuştu.





