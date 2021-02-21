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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek

İSTANBUL - Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek

- Harbiye Askerî Müzesi'nin tanıtımın yapıldığı video klipHarbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecekANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 50 binden fazla tarihi eserin yer aldığı Harbiye Askeri Müzesi'nin sanal ortamda da gezilebileceğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Harbiye Askeri Müzesi'ne ait videoya yer verildi.
"İki bin yıllık gelenek, Mete Han'dan günümüze..." ifadelerinin yer aldığı videoda, Osmanlı dönemindeki silahların da yer aldığı bazı askeri kültür varlıklarının görüntüleri paylaşıldı.Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı Harp Okulu'nun yanı sıra Çanakkale ruhuna ilişkin de görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kadim medeniyetimizin şah damarı güçlü kültürümüzdür. Metehan'dan günümüze kadar 50 binden fazla esere ev sahipliği yapan ve şanlı tarihimizin bir aynası olan Harbiye Askeri Müzesi, sizleri tek tıkla sanal geziye davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.Harbiye Askeri Müzesi'ne ait sanal gezi, "https://askerimuze.msb.gov.tr/SANALGEZI/tr.html" adresinden yapılabilecek.

Sanal Ortam Bild Akkale 

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