İSTANBUL - Haramidere Deresi'nde suyun rengi maviye döndü
- Derenin görüntüsüHaramidere Deresi'nde suyun rengi maviye döndüİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi değişti.Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derenin suyunun bugün de maviye dönüştüğü gözlendi.Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de arttı.
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