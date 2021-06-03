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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Haramidere Deresi'nde suyun rengi maviye döndü

İSTANBUL - Haramidere Deresi'nde suyun rengi maviye döndü

- Derenin görüntüsüHaramidere Deresi'nde suyun rengi maviye döndüİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi değişti.Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derenin suyunun bugün de maviye dönüştüğü gözlendi.Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de arttı.

Ayetler Fabrika 

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