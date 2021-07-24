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İSTANBUL - Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda Abdülhamid tuğrasına yer verilmemesine tepki
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda Abdülhamid tuğrasına yer verilmemesine tepki

İSTANBUL - Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda Abdülhamid tuğrasına yer verilmemesine tepki

- Hamidiye Çeşmesi restorasyonu - Hamidiye Çeşmesi ve çevresinden detaylarİBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda Abdülhamid tuğrasına yer vermemesine tepki - 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu: - "Yetkililerden bunun hesabının ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum"İSTANBUL (AA) - Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restore edilen Hamidiye Çeşmesi'nde, orijinalinde bulunan Abdülhamid tuğrasına yer verilmemesine tepki gösterdi.Osmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin, Beşiktaş Yıldız'da Sultan Abdülhamid Han'ın 1902 yılında yaptırdığı Hamidiye Çeşmesi'nin üzerindeki tuğrayı restorasyon bahanesiyle yerine koymadığını aktardı.Bu uygulamaya tepki gösteren Osmanoğlu, şunları kaydetti:"Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır. Yetkililerden bunun hesabının kanun nezdinde ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum. Sizin gücünüz ancak taşlardan dedemin tuğrasını silmeye yeter, bu necip milletin yüreğinden dedemin sevgisini silmeye asla ve kat'a yetmez." - Yıldız Hamidiye Çeşmesi hakkındaSultan 2. Abdülhamid tarafından 1902 yılında yaptırılan çeşme, Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde yer alıyor. Yıllar içerisinde tahrip olan ve orijinalinde bulunan Abdülhamid tuğrası silinen çeşme, İBB tarafından restore edildi. Restorasyonu tamamlanan çeşmede, orijinalinde bulunan tuğraya yer verilmediği görüldü.

Restorasyon Yazılı Açıklama 

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