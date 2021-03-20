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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Haliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

İSTANBUL - Haliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

- Kurtarma çalışmalarıHaliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen köpek, Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürüldüİSTANBUL (AA) - Mahsur kaldığı Haliç'teki Tavşan Adası'ndan kurtarılan köpek, Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Kliniğinde tedavi ve gözetim altına alındı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçti.Adaya nasıl ve ne zaman çıktığı, ne kadar süredir mahsur kaldığı bilinmeyen köpek, kurtarıldıktan sonra veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen köpek, daha sonra Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürülerek tedavi ve gözetim altına alındı.

Mahsur Kaldı Köpek Harekete Geç Trol 

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