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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

- Saraç'ın cenazesinin evinden çıkarılması - Cenazenin Fatih Camisine götürülmesiHadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor - Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne taşındı - M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacakİSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.Saraç'ın cenazesi, Kur'an - ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

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