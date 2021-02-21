İSTANBUL - Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı (1)
- Cenaze namazına katılmak üzere gelen üst düzey yetkililerden detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi - Cenaze namazının kılınması - Helallik istenmesiHadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı - Saraç için Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da saf tuttuİSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç, son yolculuğuna uğurlandı.Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kur'an - ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne getirildi. Saraç'ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur'an - ı Kerim okudu. AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Bekir Bozdağ namazdan önce tabutun yanına gelerek dua etti.Emin Saraç'ın dünürü imam hatip Mustafa Demirkan'ın kıldırdığı cenaze namazında, Saraç'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski bakanlar Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, Çağatay Kılıç, Bekir Bozdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile Saraç'ın talebeleri ve sevenleri saf tuttu.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş merhum için dua etti ve helallik istedi. - 1 -
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