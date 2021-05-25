İSTANBUL - Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yangın

- Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde çıkan yangının amatör kamera görüntüsü - Yangının etkilediği balık ağlarında iş makinesi yardımı ile soğutma çalışmalarının yapılmasıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde istiflenmiş halde bulunan balık ağlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına aldı.
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