İSTANBUL - Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yangın (3)
- Yangının etkilediği alandan ve yükselen dumanlardan amatör kamera görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiGürpınar Su Ürünleri Hali'nde yangınİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde istiflenmiş halde bulunan balık ağlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına aldı.
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