Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

İSTANBUL - Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

- Zanlının emniyetten çıkışıGüngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandıİSTANBUL (AA) - Güngören'de aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 1'i yakalandı.Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde 4 kişinin, aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar vermesine ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden T.O'yu yakaladı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement