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İstanbul güne yağmurla uyandı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

Şişli ve Bayrampaşa'da etkili olan yağmur yağışından görüntü

Yağmur Sağanak Yağış Trafik Yoğunluğu Sağanak 

-Detaylar
-Metrobüs durağından detaylar
-vatandaşlardan detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, bölgesel olarak etkili olurken trafik yoğunluğu yüzde 58'lerde seyrediyor.
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