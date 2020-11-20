İSTANBUL - Gökkuşağı güzel manzara oluşturdu

- Gökyüzünde oluşan gökkuşağından görüntüler İstanbul 'da gökkuşağı güzel manzara oluşturduİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi üzerinde beliren gökkuşağı, vatandaşların da ilgi odağı oldu.Vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım