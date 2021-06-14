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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı

İSTANBUL - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı

- Belirlenen adreste yapılan aramadan görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri İstanbul 'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı - Operasyonda yaklaşık 8 milyon 816 bin 605 lira değerinde nakit para ve döviz ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da turizm ve seyahat acentesi adı altında faaliyet yürütüp göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri "hawala" yöntemiyle akladıkları öne sürülen 32 kişi yakalandı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte turizm ve seyahat acentesi olarak faaliyet gösteren ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Polis, mayıs ve haziran ayında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, döviz ofisi, kuyumcu ve para transfer merkezi gibi 8 ayrı iş yerine baskın düzenledi.
Operasyonda iş yerlerinde bulunan 32 kişi yakalandı.Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 8 milyon 816 bin 605 lira değerinde, 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 avro, 810 sterlin, 290 İsviçre frangı ile "hawala" sisteminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda belge ve defter ele geçirildi.Şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri "hawala" yöntemiyle akladıkları tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.Öte yandan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 2021 yılı içerisinde 22 operasyonun gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 155 şüphelinin yakalanıp haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Adli Kontrol Haziran Ayı Göçmen Kaçakçılığı Ara Transfer İsviçre Frangı 

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