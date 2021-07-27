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İSTANBUL - Gezi Parkı'nda zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Gezi Parkı'nda zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Gezi Parkı'nda zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

- Seyyar satıcılar ve zabıta arasında çıkan kavgaya ait görüntülerGezi Parkı'nda zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu Gezi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre zabıta ekipleri, dün Gezi Parkı'nda kurulan seyyar tezgahları kaldırmak istedi. Tezgahlarını vermek istemeyen seyyar satıcılar ile zabıta arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kavga sonlandırıldı.Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 seyyar satıcıyı gözaltına aldı. Seyyar satıcıların üzerinde yapılan aramada, 2 bıçağın ele geçirildiği öğrenildi.Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözaltı Cep Telefonu Zabıta Polis Ekipleri Seyyar Satıcılar 

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