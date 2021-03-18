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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

- Avukat Ersin Arslan'ın cenaze töreninden detaylar - Cenaze namazının kılınması - Avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlanmasıGebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL (AA) - Gebze'de icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği evde ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.Arslan, için Esenler Birlik Mahallesi Atışalanı Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.Cenaze namazına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Arslan'ın babası Bahri Aslan, yakınları ve avukatlar katıldı.
Arslan'ın cenazesi Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Cenaze Namazı Haciz İşlemi Memur 

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