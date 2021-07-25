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İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı

- Kaza yeri - Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesi - Kaza yapan araç - Görgü tanığı Cebrail Akıcı'nın açıklaması - Kazadan sonra çıkan tartışma (vatandaş kamerası)Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı - Sollama sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan karşıya geçen 3 kişiye çarptı - Kaza yapan sürücüye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Otomobilinin içinde bir süre bekletilen sürücü, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildiİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Hoca Ali Aslan Caddesi'nde seyreden, 34 BNE 733 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan K. sollama sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşısına geçen Mehmet Albayrak (53), ağabeyi Oktay Albayrak (58) ve kuzenleri Ahmet Bayrak'a (55) çarptı.Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Albayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza yapan sürücüye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bir süre tartaklanan sürücü daha sonra diğer vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Otomobilinin içinde bir süre bekletilen sürücü, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Sürücünün yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin ise kaçtığı öğrenildi.Görgü tanığı Cebrail Akıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin caddeye süratli bir şekilde girdiğini söyledi.

Kazanın otomobilin sollama yaptığı sırada meydana geldiğini anlatan Akıcı, "Kenarda yürüyen 3 kişiye vurdu. Birini ön kaputtan ön cama vurup arkaya attı. Diğerlerini de yana fırlattı. Yaralılardan bir tanesinin durumu ağır. Şoförün yanındaki kişi kaçtı." dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Osmanpaşa Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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