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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı

- Olayın yaşandığı binadan görüntüler - Zanlının adliyeye sevk edilmesiİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurarak yaraladı.Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokağı'nda yaşayan N.G. (65), evde oturdukları sırada oğulları K.G. (27) ve D.G. (32) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba N.G. evdeki ruhsatsız tabancasıyla oğullarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu D.G. ve K.G. bacaklarından yaralandı.Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kendini eve kilitleyen N.G.'yi ikna eden polis eve girerek baba N.G.'yi gözaltına aldı.Yaralı kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bu arada, daha önce beyin ameliyatı geçiren N.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

İlk Müdahale Psikoloji Osmanpaşa Sağlık Ekipleri Ameliyat 

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