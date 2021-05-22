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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı

İSTANBUL - Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı

- Ofisin bulunduğu siteden görüntülerGazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldıİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde polis arama yaptı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soylu'nun suç duyurusuna istinaden, 21 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sahibi olduğu Ataşehir'deki "İnternethaber" isimli iş yerine gitti.Burada yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 2 akıllı telefon, 2 diz üstü bilgisayar ile bazı dijital materyallere el konuldu.İçişleri Bakanı Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" gerekçesiyle 19 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Polis Hiyerarşi Akıllı Telefon Suç Duyurusu İnter 

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