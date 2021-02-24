İSTANBUL - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
- Operasyondan görüntüler - Arama yapılan mekanlardan görüntüler - Şüphelilerin gözaltına alınması İstanbul merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 asteğmen, 6 astsubay ve 6 uzman çavuş olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım