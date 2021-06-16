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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - FETÖ'nün Isparta emniyetinden sorumlu sözde mahrem imamı İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - FETÖ'nün Isparta emniyetinden sorumlu sözde mahrem imamı İstanbul'da yakalandı

- Operasyondan görüntülerFETÖ'nün Isparta emniyetinden sorumlu sözde mahrem imamı İstanbul 'da yakalandıİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçmiş dönemde Isparta emniyetinden sorumlu sözde mahrem imamı Zekeriya A., MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, örgütün "emniyet mahrem imamı" yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, haklarında soruşturma yürütülen bu yapıya bağlı kişilere maddi yardımda bulunarak yurt dışına kaçırdığı, "patates hat" olarak tabir edilen yabancı kişilerin adına kayıtlı birçok operasyonel hat kullandığı belirlenen Zekeriya A., 10 Haziran'da Esenyurt'ta saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Araştırmada şüpheli Z.A'nın, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak çalışan ve daha sonra "terör örgütüne üye olmak", "resmi belgede sahtecilik", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş'nin de geçmiş dönemde mahrem imamlığını yaptığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yurt Dışı Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 

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