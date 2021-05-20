İSTANBUL - Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü (2)
- İtfaiyenin yangına müdahalesi - Soğutma çalışmalarından görüntülerFatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Fatih'te 3 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Süleymaniye Mimar Sinan Caddesi'ndeki metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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