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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fatih'te iş yeri yangını (1)

İSTANBUL - Fatih'te iş yeri yangını (1)

- Yangının görüntüsüFatih'te iş yeri yangınıİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Uzunçarşı Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Polis Yangın Yangına Müdahale 

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