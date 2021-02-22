İSTANBUL - Fatih'te 2 kişi silahla yaralandı

- Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri - Yerdeki boş kovanlar - Olay yeri ekiplerinin incelemesi - Görgü tanığının konuşmasıFatih'te 2 kişi silahla yaralandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Mercan Mahallesi'nde 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tartışan taraflardan biri ile olay yerinde bulunan başka bir kişi silahla vurularak yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.
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