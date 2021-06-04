İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yangını
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yangını - İBB kamerası görüntüleri - Köprü üzerinde yanan araç - Köprüde ve otoyolda oluşan yoğun trafikFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yangınıİSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
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