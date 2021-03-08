İSTANBUL - Eyüpsultan'da üç katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
- Üç katlı metruk binada çıkan yangından detaylar - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıEyüpsultan'da üç katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da üç katlı metruk bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Çiçekli Sokak’ta bulunan üç katlı metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatıyı sararken alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Yan binadakiler, yangın nedeniyle tahliye edildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü ve çatılarda bir süre soğutma çalışması yaptı.İki binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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