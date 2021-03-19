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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

- Araçta arama yapılması - Uyuşturucuların bulunmasıEyüpsultan'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Cezaevine gönderilen M.Ç.'nin, uyuşturucuları piyasada sıkça tüketilen hazır kahve markasıyla ambalajlayarak, "sade, ikisi bir arada, üçü bir arada" gibi şifrelerle sokaklarda pazarladığı tespit edildiİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da aracında hazır kahve paketlerine gizlenmiş 15 kilogram uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar sonucunda Eyüpsultan'da uyuşturucu pazarlandığı bilgisini aldı.Ekipler, yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucuyu, piyasada sıkça tüketilen hazır kahve markasıyla ambalajlayarak, "sade, ikisi bir arada, üçü bir arada" gibi şifrelerle sokaklarda pazarladığı tespit edilen M.Ç.'nin kullandığı araca, Eyüpsultan’da dedektör köpeği Avcı'nın desteğiyle gece yarısı baskın düzenledi.
Ekiplerce yakalanan M.Ç.'nin aracında yapılan aramalarda, hazır kahve paketlerine ikişer gram halinde ambalajlanarak, satışa hazır hale getirilmiş toplam 15 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 2 hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.M.Ç.'nin bağlantılı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Cep Telefonu 

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