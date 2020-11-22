İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir kişi ölü bulundu

- Olay yerinden görüntülerEyüpsultan'da bir kişi ölü bulundu İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bir kişinin Ulubatlı tramvay durağının altında, yol kenarındaki çimenlik alanda hareketsiz yattığını görerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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