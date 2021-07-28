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İSTANBUL - Eyüpsultan'da 2 kardeşi öldürdüğü öne sürülen cinayet zanlısı yakalandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da 2 kardeşi öldürdüğü öne sürülen cinayet zanlısı yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 2 kardeşi öldürdüğü öne sürülen cinayet zanlısı yakalandı

- Zanlının adliyeye sevk edilmesiEyüpsultan'da 2 kardeşi öldürdüğü öne sürülen cinayet zanlısı yakalandıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kuzenleri olan iki kardeş Cahit M. ve Cevdet M.’yi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokağı'nda daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ali M. ile kuzenleri Cahit ve Cevdet M. kardeşler arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi de yaralandı.Cahit ve Cevdet M. kaldırıldıkları hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.Ali M. ise yaralı olarak gittiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli Ali M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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