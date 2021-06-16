İSTANBUL - Eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den İstanbul Havalimanı yolcularına sürpriz
- Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile hazırlanan projenin videosu - Eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin İstanbul Havalimanı içerisinden yarışmacıları seçmesi - Yarışmacılara soru sorulması - Yarışmacıların görevleri yerine getirmesi - Başarılı olan yarışmacıya forma ve bilet hediye edilmesiEski milli futbolcu Nihat Kahveci'den İstanbul Havalimanı yolcularına sürpriz - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile eski milli futbolcu Nihat Kahveci, devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında ortak bir projeye imza attı - Baston, kasket ve gözlük gibi aksesuarlarla yaşlı kılığına giren Kahveci'nin, futbolla ilgili sorularını doğru yanıtlayan, forma ve top bulma ile penaltı atma yarışmasını kazanan bir yolcu, İsviçre - Türkiye maçına çift kişilik bilet kazandı - Yarışma sonunda aksesuarlarını çıkaran kişinin Nihat Kahveci olduğunu anlayan yarışmacı şaşırdıİSTANBUL (AA) - Çeşitli aksesuarlarla yaşlı kılığına giren eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin, İstanbul Havalimanı'nda futbolla alakalı yarışmasını kazanan bir yolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre - Türkiye maçına çift kişilik bilet kazandı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile eski milli futbolcu Nihat Kahveci, devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında ortak bir projeye imza attı.Baston, kasket ve gözlük gibi aksesuarlarla yaşlı kılığına giren Kahveci, İstanbul Havalimanı terminalinde yolculara futbol ile alakalı bazı sorular yöneltti. - Seyahat için geldi maça bilet kazandıEski mili futbolcunun sorularına doğru yanıt veren yolcular için iki aşamalı yarışma yapıldı. Öncelikli olarak milli takım formasının ve futbol topunun yerini bulan yolculardan biri, son olarak penaltı yarışmasını da kazanarak bilet ve konaklama giderleri dahil 20 Haziran Pazar günü Bakü'de oynanacak İsviçre - Türkiye maçı için çift kişilik bilet kazandı.Yarışma sonunda eski milli futbolcunun aksesuarlarını çıkarması üzerine karşısındaki kişinin Nihat Kahveci olduğunu anlayan yarışmacı, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Seyahat etmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu, sürpriz şekilde terminalden milli maç için çift kişilik bilet kazanarak ayrıldı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Twitter hesabından "Avrupa Şampiyonası heyecanı İstanbul Havalimanı'nda! Eski milli futbolcumuz kimliğini sakladı, yolcularımızı heyecanlı bir yarışmaya davet etti. En iyi olan İsviçre - Türkiye maçına çift kişilik davetiye kazandı." notuyla paylaşılan video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.
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