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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

- Operasyondan görüntüler - Arama yapılan mekandan görüntüler - Arama esnasında çeşitli bölümlerde saklanmış uyuşturucuların bulunması - Operasyonda ele geçirilenlerin sergilenmesiEsenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla bir kişiyi takibe aldı.Ekipler, şüphelinin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Aramada, 3,2 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 24 uyuşturucu hap, 35 kök Hint keneviri, cep telefonu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Cep Telefonu 

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