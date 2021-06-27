Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Araçtaki hasar - Trafiğin kontrollü akışı - Kaza yerindeki ambulansın hareket etmesiEsenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu’nda Edirne istikametinde seyir halindeki 34 ZE 1225 plakalı otomobilin sürücüsü Haramidere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Yolda savrulan araç, aydınlatma direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Aydınlatma Direği 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement