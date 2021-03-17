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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta tedbirlere uymayan iki işletmeye üçer bin lira ceza verildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta tedbirlere uymayan iki işletmeye üçer bin lira ceza verildi

- Genel görüntülerEsenyurt'ta tedbirlere uymayan iki işletmeye üçer bin lira ceza verildiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı.İlçedeki işletmelerde, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve ilgililerin katılımıyla sağlanan denetimlerde bazı iş yerlerinde HES kodu, masalar arası mesafe ve kapasite kontrolleri yapıldı.Bir kafe ile lokantanın Kovid - 19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen denetimlerde, her iki iş yerine 3'er bin lira ceza kesildi.Denetim sırasında işletmelere tedbirlere riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Karagül, ceza kesmekten mutlu olamadıklarını belirtti.
Karagül, ceza kesilen kafenin sahibinin işletmeyi yeni açtıklarını belirtmesi üzerine, "Mesafe kuralını ihlalden ve sigara içirttiğiniz için maalesef cezai işlem yapmak zorundayız. Zira halkımızın ve sizlerin sağlığı bizim için önemli biliyorsunuz. Özelikle 65 yaş üstü insanlarımızı burada uygun olmayan ortamlarda misafir etmişsiniz. Sağlık açısında çok sakıncalı, bir dahaki sefer dikkatli olmanızı umuyorum. İnsanların sağlığı her şeyden önemlidir." diye konuştu.

Koronavirüs İsaf Salar Sigara Trol 

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