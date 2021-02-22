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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta polis geniş çaplı denetim yaptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis geniş çaplı denetim yaptı

- Yunus polisin çocuklara gofret dağıtması - Görevli polislerin, şüphelendikleri araçları durdurarak arama yapması, sürücülerin evraklarını kontrol etmesiEsenyurt'ta polis geniş çaplı denetim yaptıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta polis ekipleri, farklı noktalarda kurdukları uygulama noktalarında denetlemede bulundu.Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Esenyurt ilçesinde 20 noktada 180 personelle uygulama yaptı.Denetimlere, polis helikopteri de havadan destek verdi.Görevli polisler, şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaparken, sürücülerin de evraklarını kontrol etti.

Polis Polis Helikopteri Polis Ekipleri Helikopter Trol 

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