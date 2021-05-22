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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri

İSTANBUL - Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri

- Restoran ve kafelerde uygulanan denetimden görüntüler - Meydandaki denetimlerden görüntüler - Çoğu Suriye uyruklu olan 15 kişinin işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülmesiEsenyurt'ta koronavirüs denetimleriİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapıldı.Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde, yabancı uyruklu 15 kişinin kimliğinin olmadığı tespit edildi.Denetimde kişilerden bazılarının ikametinin farklı illerde olduğu ve izinsiz olarak İstanbul 'a geldikleri belirlendi. Bunun üzerine çoğu Suriye uyruklu olan 15 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.Öte yandan ilçede, paket servisi yapan restoran ve kafelere yönelik denetimlerde de Kovid - 19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.Ekiplerce iş yeri sahipleri de kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Polis Koronavirüs Polis Merkezi Trol 

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