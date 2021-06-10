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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta hırsızlıktan aranan şüpheli suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta hırsızlıktan aranan şüpheli suçüstü yakalandı

- Minibüste olay anı - Gözaltı işlemi yapılan şahsın emniyete getirilişiEsenyurt'ta hırsızlıktan aranan şüpheli suçüstü yakalandıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta hırsızlıktan araması bulunan şüpheli, suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Esenyut'ta Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda dolmuşa binen bir şahıs, şüpheli tavırları üzerine takibe alındı.Şahsın bir süre sonra dolmuşa binmeye çalışan D.D. isimli şahsın arka cebinden cep telefonunu aldığı tespit edildi. Şüpheli, ekiplerce ele geçirdiği cep telefonuyla gözaltına alındı.Yapılan araştırmada, şüpheli M.B.'ninAçıktan hırsızlık konusu gerçekleştiren şahsın Murat B. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Murat B'nin isimli şahıs GBT - UYAP sorgulamasının ardından Büyükçekmece 8 . Asliye mahkemesince hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.Minibüste hırsızlık yaptığı tespit edilen Murat B Esenyurt Polis amirliğine teslim edildi.

Akalan Hırsız Cep Telefonu 

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