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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta bina yangını: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bina yangını: 1 yaralı

- Yangın anının görüntüleri - Binadan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Tahliye edilen bina sakinlerinin görüntüleriEsenyurt'ta bina yangını: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangında, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 869.Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman daireyi sardı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bina sakinleri tahliye edilirken, bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı.Yaralanan bina sakini sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ardından dairede soğutma çalışması yaptı.Yangın sırasında, meydana gelen ufak çaplı patlamada ise karşı binanın pencere camları kırıldı.Hasara neden olan yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Bina Yangını Yangına Müdahale 

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