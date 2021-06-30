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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

- 12 yaşındaki Lily Cihan'ın düşerek hayatını kaybettiği bina - Binanın bulunduğu sokakEsenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta 8. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir site içerisinde 12 yaşındaki Lily Cihan, henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu binanın 8. katından düştü.Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Lily Cihan isimli kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cihan’ın cesedi morga kaldırıldı.Site içerisinde polis ekiplerini karşılayan Yeni Zelandalı baba David James Gıbbens'ın ifadesinde kızının LGS sınavına girdiğini, iyi bir puan aldığını ve psikolojik sorununun bulunmadığını söylediği öğrenildi.Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Polis Psikoloji Sınav Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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